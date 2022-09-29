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В Росії уже мобілізували понад 100 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 15:10
Скриншот

В українському Генштабі повідомили, що в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

Джерело: брифінг заступника начальника головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова

Пряма мова: "В Росії після оголошення часткової мобілізації активно триває призов військовозобов’язаних . На теперішній час уже призвано понад 100 тисяч із оголошених 300 тисяч осіб. Ми розуміємо, що оголошена цифра в 300 тисяч – не кінцева. Найбільш імовірно, що чисельність відмобілізованих буде значно більша".

Деталі: Громов також зауважив, що мобілізація в Росії розпочалася не 21 вересня, а раніше. Інформація від полонених свідчить, що відмобілізованих у вересні відправляли на фронт менше ніж через тиждень без підготовки і злагодження.

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Теми: Росіямобілізація
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