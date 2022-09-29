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В России уже мобилизовали более 100 тысяч военных - Генштаб ВСУ

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 15:10
В России уже мобилизовали более 100 тысяч военных - Генштаб ВСУ
Скриншот

В украинском Генштабе сообщили, что в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.

Источник: брифинг заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова

Прямая речь: "В России после объявления частичной мобилизации активно продолжается призыв военнообязанных. В настоящее время уже призвано более 100 тысяч из объявленных 300 тысяч человек. Мы понимаем, что объявленная цифра в 300 тысяч - не конечная. Наиболее вероятно, что численность отмобилизованных будет значительно больше".

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Детали: Громов также отметил, что мобилизация в России началась не 21 сентября, а раньше. Информация от пленных свидетельствует, что отмобилизованных в сентябре отправляли на фронт меньше чем через неделю без подготовки и слаживания.

Темы: Росcиямобилизация
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