Від наступу ЗСУ та HIMARS у росіян трясуться ноги - перехоплення СБУ

Від наступу Збройних сил України на Херсонщині російські військові почуваються вкрай знервовано.

Джерело: чергове перехоплення розмови російського окупанта, яке оприлюднює СБУ

Деталі: У телефонній розмові, яку перехопила спецслужба, загарбник розповідає другові, що українські військові нещадно женуть ворога з української землі.

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Росіянин жаліється, що від одного лише слова "Хаймарси" у нього трясуться ноги, а в підрозділах починається справжня паніка.

Дослівно окупант: "Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х*ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших.

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Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат".

Дослівно СБУ: "Щоб ноги в рашистів не тряслися, радимо їм здаватися у полон.

Для цього розпочали роботу нові телефони "гарячої лінії": +380665803498, +380931192984. На них можуть звернутися і самі військовослужбовці, і їхні родичі".