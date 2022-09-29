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От наступления ВСУ и HIMARS у россиян трясутся ноги - перехват СБУ

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 15:34

От наступления Вооруженных сил Украины на Херсонщине российские военные чувствуют себя крайне нервно.

Источник: очередной перехват разговора российского оккупанта, который обнародует СБУ

Детали: В телефонном разговоре, который перехватила спецслужба, захватчик рассказывает другу, что украинские военные беспощадно гонят врага с украинской земли.

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Россиянин жалуется, что от одного лишь слова "Хаймарсы" у него трясутся ноги, а в подразделениях начинается настоящая паника.

Дословно оккупант: "Чем они только нас не засыпают: и "Градами", и х*ядами… Деревни, которые раньше были наши, отжали, они выгнали наших.

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Тут ноги аж трясутся. Он бьёт, аж земля трясется. Тут наши-то все дрыщат".

Дословно СБУ: "Чтобы ноги у рашистов не тряслись, советуем им сдаваться в плен.

Для этого начали работу новые телефоны "горячей линии": +380665803498, +380931192984. На них могут обратиться и сами военнослужащие, и их родственники".

Темы: война
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