У Чорногорії за підозрою в роботі на російську розвідку затримали 7 осіб

Кілька громадян Чорногорії були затримані у четвер вранці в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

Про це пише видання Vijesti, повідомляє "Європейська правда".

Серед затриманих - колишній прессекретар Міністерства закордонних справ Радомир Секулович.

Реклама:

Слідчі дії проводилася під керівництвом Агентства національної безпеки і здійснювалася за наказом Спеціальної державної прокуратури.

За інформацією одного з джерел, один із заарештованих, за даними АНБ, працює на російську службу більше десяти років і є частиною більш широкої групи, члени якої відомі агентству нацбезпеки.

Як стверджується, це співробітник державної адміністрації. Ці ж джерела стверджують, що сьогоднішні арешти - лише початок діяльності з викриття поплічників іноземних спецслужб.

ВІДЕО ДНЯ

Були проведені обшуки в декількох місцях в Подгориці і околицях, в ході яких, за словами джерела, були знайдені предмети, "що представляють інтерес для слідства".

Інший співрозмовник повідомив, що ця операція була частиною міжнародної і що серед заарештованих є громадяни Росії.

Спеціальний прокурор Вукас Радоніч повідомив, що за постановою Високого суду поліція провела обшуки в квартирах та інших приміщеннях кількох громадян, "у зв'язку з підозрою в скоєнні кримінальних злочинів, створенні злочинної організації і шпигунстві".

Прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович похвалив дії правоохоронців під час засідання уряду в четвер, заявивши, що рейди були підготовлені "у співпраці з нашими міжнародними партнерами і спрямовані на захист національної безпеки".

Нагадаємо, у Чорногорії президент намагається розпустити парламент, а парламентська більшість ініціює імпічмент президенту.

Про те, як найменша балканська країна підійшла до такої глибокої кризи і хто має найбільші шанси перемогти у цьому протистоянні, читайте в статті Криза довела до імпічменту: як Чорногорія обирає між шляхом на Захід та "русскім міром".