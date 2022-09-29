Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Чорногорії за підозрою в роботі на російську розвідку затримали 7 осіб

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 16:06
У Чорногорії за підозрою в роботі на російську розвідку затримали 7 осіб
Фото: Getty Images

Кілька громадян Чорногорії були затримані у четвер вранці в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

Про це пише видання Vijesti, повідомляє "Європейська правда".

Серед затриманих - колишній прессекретар Міністерства закордонних справ Радомир Секулович.

Реклама:

Слідчі дії проводилася під керівництвом Агентства національної безпеки і здійснювалася за наказом Спеціальної державної прокуратури.

За інформацією одного з джерел, один із заарештованих, за даними АНБ, працює на російську службу більше десяти років і є частиною більш широкої групи, члени якої відомі агентству нацбезпеки.

Як стверджується, це співробітник державної адміністрації. Ці ж джерела стверджують, що сьогоднішні арешти - лише початок діяльності з викриття поплічників іноземних спецслужб.

ВІДЕО ДНЯ

Були проведені обшуки в декількох місцях в Подгориці і околицях, в ході яких, за словами джерела, були знайдені предмети, "що представляють інтерес для слідства".

Інший співрозмовник повідомив, що ця операція була частиною міжнародної і що серед заарештованих є громадяни Росії.

Спеціальний прокурор Вукас Радоніч повідомив, що за постановою Високого суду поліція провела обшуки в квартирах та інших приміщеннях кількох громадян, "у зв'язку з підозрою в скоєнні кримінальних злочинів, створенні злочинної організації і шпигунстві".

Прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович похвалив дії правоохоронців під час засідання уряду в четвер, заявивши, що рейди були підготовлені "у співпраці з нашими міжнародними партнерами і спрямовані на захист національної безпеки".

Нагадаємо, у Чорногорії президент намагається розпустити парламент, а парламентська більшість ініціює імпічмент президенту.

Про те, як найменша балканська країна підійшла до такої глибокої кризи і хто має найбільші шанси перемогти у цьому протистоянні, читайте в статті Криза довела до імпічменту: як Чорногорія обирає між шляхом на Захід та "русскім міром".

Теми: ЧорногоріяшпигунствоРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Чорногорія
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
Росіяни влаштували дебош на курорті в Чорногорії: їх побили стільцями
Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України
Останні новини
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
Усі новини...
Реклама: