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В Черногории по подозрению в работе на российскую разведку задержали 7 человек

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 16:06
Фото: Getty Images

Несколько граждан Черногории были задержаны в четверг утром в Подгорице по подозрению в работе на российскую разведку.

Об этом пишет издание Vijesti, сообщает "Европейская правда".

Среди задержанных - бывший пресс-секретарь Министерства иностранных дел Радомир Секулович.

Следственные действия проводилась под руководством Агентства национальной безопасности и осуществлялась по приказу Специальной государственной прокуратуры.

По информации одного из источников, один из арестованных, по данным АНБ, работает на российскую службу более десяти лет и является частью более широкой группы, члены которой известны агентству нацбезопасности.

Как утверждается, это сотрудник государственной администрации. Эти же источники утверждают, что сегодняшние аресты - лишь начало деятельности по разоблачению приспешников иностранных спецслужб.

Были проведены обыски в нескольких местах в Подгорице и окрестностях, в ходе которых, по словам источника, были найдены предметы, "представляющие интерес для следствия".

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Другой собеседник сообщил, что эта операция была частью международной и что среди арестованных есть граждане России.

Специальный прокурор Вукас Радонич сообщил, что по постановлению Высокого суда полиция провела обыски в квартирах и других помещениях нескольких граждан, "в связи с подозрением в совершении уголовных преступлений, создании преступной организации и шпионаже".

Премьер Черногории Дритан Абазович похвалил действия правоохранителей во время заседания правительства в четверг, заявив, что рейды были подготовлены "в сотрудничестве с нашими международными партнерами и направлены на защиту национальной безопасности".

Напомним, в Черногории президент пытается распустить парламент, а парламентское большинство инициирует импичмент президенту.

О том, как самая маленькая балканская страна подошла к такому глубокому кризису и кто имеет наибольшие шансы победить в этом противостоянии, читайте в статье Кризис довел до импичмента: как Черногория выбирает между путем на Запад и "русским миром".

Темы: ЧерногорияшпионажРосcия
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