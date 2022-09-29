Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Ситуація на ЗАЕС: Енергоатом спростував повідомлення про пожежу на енергоблоці №2

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 вересня 2022, 16:46
Фото: НАЕК "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" спростував інформацію про пожежу на енергоблоці  №2 Запорізької АЕС і пояснив, що сталося.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Дослівно: "У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь".

Деталі: В Енергоатомі пояснили, що не пов’язана з пожежею надзвичайна ситуація могла статися внаслідок вибуху міни – адже периметр навколо АЕС замінований окупантами і вибухи трапляються через диких звірів навколо, кабанів, лисів, собак.

Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Через це лінію пошкодило, а стрибок напруги призвів до короткого замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці із незначним задимленням.

Задіювати пожежний розрахунок, який прибув на місце НП, не довелося.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗАЕСУкраїнаРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Усі новини...
ЗАЕС
Зеленський подякував Гутеррішу: Не визнав псевдореферендуми
Гендиректор МАГАТЕ пообіцяв збільшити кількість представників на ЗАЕС – Шмигаль
Гендиректор МАГАТЕ анонсував ще один візит в Україну
Останні новини
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
02:22
Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
01:30
Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити
01:07
оновлено, відеоУ Миколаєві нові вибухи: росіяни обстріляли житловий будинок, під завалами люди
00:47
Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені
00:45
Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей
00:33
оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів
00:20
доповненоОдесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе
00:04
Іспанія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду в суді ООН
Усі новини...