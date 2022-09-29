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Ситуація на ЗАЕС: Енергоатом спростував повідомлення про пожежу на енергоблоці №2

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 вересня 2022, 16:46
Ситуація на ЗАЕС: Енергоатом спростував повідомлення про пожежу на енергоблоці №2
Фото: НАЕК "Енергоатом"

НАЕК "Енергоатом" спростував інформацію про пожежу на енергоблоці  №2 Запорізької АЕС і пояснив, що сталося.

Джерело: пресслужба НАЕК "Енергоатом"

Дослівно: "У Telegram-каналах поширюється недостовірна інформація про пожежу на другому енергоблоці ЗАЕС. Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь".

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Деталі: В Енергоатомі пояснили, що не пов’язана з пожежею надзвичайна ситуація могла статися внаслідок вибуху міни – адже периметр навколо АЕС замінований окупантами і вибухи трапляються через диких звірів навколо, кабанів, лисів, собак.

Сьогодні на периметрі стався черговий вибух – на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Через це лінію пошкодило, а стрибок напруги призвів до короткого замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці із незначним задимленням.

Задіювати пожежний розрахунок, який прибув на місце НП, не довелося.

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Теми: ЗАЕСУкраїнаРосіявійна
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