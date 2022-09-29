Ситуация на ЗАЭС: Энергоатом опроверг сообщения о пожаре на энергоблоке №2

НАЭК "Энергоатом" опроверг информацию о пожаре на энергоблоке №2 Запорожской АЭС и пояснил, что произошло.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксировано пожаров и возгораний".

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Детали: В Энергоатоме пояснили, что не связанная с пожаром чрезвычайная ситуация могла произойти в результате взрыва мины - ведь периметр вокруг АЭС заминирован оккупантами и взрывы случаются из-за диких зверей вокруг, кабанов, лис, собак.

Сегодня на периметре произошел очередной взрыв - на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6. Из-за этого линию повредило, а скачок напряжения привел к короткому замыканию одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке с незначительным задымлением.

Задействовать пожарный расчет, прибывший на место ЧП, не пришлось.

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