Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ситуация на ЗАЭС: Энергоатом опроверг сообщения о пожаре на энергоблоке №2

Станислав ПогориловЧетверг, 29 сентября 2022, 16:46
Ситуация на ЗАЭС: Энергоатом опроверг сообщения о пожаре на энергоблоке №2
Фото: НАЭК "Энергоатом"

НАЭК "Энергоатом" опроверг информацию о пожаре на энергоблоке №2 Запорожской АЭС и пояснил, что произошло.

Источник: пресс-служба НАЭК "Энергоатом"

Дословно: "В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о пожаре на втором энергоблоке ЗАЭС. Официально информируем, что это не соответствует действительности. По состоянию на 15:40 29 сентября 2022 года на энергоблоках Запорожской АЭС не зафиксировано пожаров и возгораний".

Реклама:

Детали: В Энергоатоме пояснили, что не связанная с пожаром чрезвычайная ситуация могла произойти в результате взрыва мины - ведь периметр вокруг АЭС заминирован оккупантами и взрывы случаются из-за диких зверей вокруг, кабанов, лис, собак.

Сегодня на периметре произошел очередной взрыв - на линии подачи напряжения на азотно-кислородную станцию от энергоблока №6. Из-за этого линию повредило, а скачок напряжения привел к короткому замыканию одного из трансформаторов напряжения на энергоблоке с незначительным задымлением.

Задействовать пожарный расчет, прибывший на место ЧП, не пришлось.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

Темы: ЗАЭСУкраинаРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
ЗАЭС
Украинские саперы обезвредили 5 российских мин на пути МАГАТЭ
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
Последние новости
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
12:55
Полиция просит украинцев провести праздники дома и не нарушать комендантский час
Все новости...
Реклама: