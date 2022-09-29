Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

У звільненому Вовчанську поліція знайшла списки колаборантів

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 16:59
скриншот

При огляді приміщення колишньої окупаційної "адміністрації" Вовчанська Харківської області правоохоронці виявили списки колаборантів, зарплатні відомості та документи про вимагання "добровільних внесків".

Джерело: Національна поліція України в соцмережах

Деталі: Під час окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі "господарські справи", про що свідчать вилучені речі та документація.

Зокрема під час огляду приміщення слідчі та криміналісти Нацполіції виявили списки колаборантів, які перейшли на бік ворога і погодилися співпрацювати з окупантами. Окрім того, серед документів, які там знаходилися, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях.

Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи.

Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам 20 доларів США, а за збір урожаю – ще 30 доларів США.

ВІДЕО ДНЯ

Вказано, що всю цю інформацію та виявлені документи детально проаналізують слідчі, які займаються розслідуванням воєнних злочинів на деокупованій території Харківщини.

Теми: Харківська областьвійнаокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Усі новини...
Харківська область
Поліція виявила ще одну катівню окупантів у звільненому Вовчанську
Харківщина: у Куп'янському районі були обстріли, на лінії зіткнення – бої
На звільнених територіях Харківщини зафіксовано понад пів тисячі воєнних злочинів РФ – МВС
Останні новини
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
02:22
Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
01:30
Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити
01:07
оновлено, відеоУ Миколаєві нові вибухи: росіяни обстріляли житловий будинок, під завалами люди
00:47
Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені
00:45
Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей
00:33
оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів
00:20
доповненоОдесу й Миколаїв атакували дрони-камікадзе
00:04
Іспанія долучилася до позову України проти РФ щодо геноциду в суді ООН
Усі новини...