У звільненому Вовчанську поліція знайшла списки колаборантів

При огляді приміщення колишньої окупаційної "адміністрації" Вовчанська Харківської області правоохоронці виявили списки колаборантів, зарплатні відомості та документи про вимагання "добровільних внесків".

Джерело: Національна поліція України в соцмережах

Деталі: Під час окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі "господарські справи", про що свідчать вилучені речі та документація.

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Зокрема під час огляду приміщення слідчі та криміналісти Нацполіції виявили списки колаборантів, які перейшли на бік ворога і погодилися співпрацювати з окупантами. Окрім того, серед документів, які там знаходилися, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях.

Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи.

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Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам 20 доларів США, а за збір урожаю – ще 30 доларів США.

Вказано, що всю цю інформацію та виявлені документи детально проаналізують слідчі, які займаються розслідуванням воєнних злочинів на деокупованій території Харківщини.