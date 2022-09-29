У звільненому Вовчанську поліція знайшла списки колаборантів

При огляді приміщення колишньої окупаційної "адміністрації" Вовчанська Харківської області правоохоронці виявили списки колаборантів, зарплатні відомості та документи про вимагання "добровільних внесків".

Джерело: Національна поліція України в соцмережах

Деталі: Під час окупації населеного пункту так звану адміністрацію обладнали у приміщенні місцевого ЦНАПу. Тут вели всі "господарські справи", про що свідчать вилучені речі та документація.

Зокрема під час огляду приміщення слідчі та криміналісти Нацполіції виявили списки колаборантів, які перейшли на бік ворога і погодилися співпрацювати з окупантами. Окрім того, серед документів, які там знаходилися, є зарплатні відомості та інформація про надання соціальної допомоги в російських рублях.

Також встановлено, що окупаційна влада вимагала у фермерів так звані "добровільні внески" за можливість продовжувати сільськогосподарські роботи.

Зокрема встановлено, що за посів одного гектара землі вони мали сплатити окупантам 20 доларів США, а за збір урожаю – ще 30 доларів США.

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Вказано, що всю цю інформацію та виявлені документи детально проаналізують слідчі, які займаються розслідуванням воєнних злочинів на деокупованій території Харківщини.