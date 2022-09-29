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В освобожденном Вовчанске полиция нашла списки коллаборационистов

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 16:59
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При осмотре помещения бывшей оккупационной "администрации" Вовчанска Харьковской области правоохранители обнаружили списки коллаборационистов, зарплатные ведомости и документы о вымогательстве "добровольных взносов".

Источник: Национальная полиция Украины в соцсетях

Детали: Во время оккупации населенного пункта так называемую администрацию оборудовали в помещении местного ЦНАПа. Здесь вели все "хозяйственные дела", о чем свидетельствуют изъятые вещи и документация.

В частности, при осмотре помещения следователи и криминалисты Нацполиции обнаружили списки коллаборационистов, которые перешли на сторону врага и согласились сотрудничать с оккупантами. Кроме того, среди документов, которые там находились, есть зарплатные ведомости и информация о предоставлении социальной помощи в российских рублях.

Также установлено, что оккупационные власти требовали у фермеров так называемые "добровольные взносы" за возможность продолжать сельскохозяйственные работы.

В частности установлено, что за посев одного гектара земли они должны были заплатить оккупантам 20 долларов США, а за сбор урожая - еще 30 долларов США.

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Указано, что всю эту информацию и обнаруженные документы подробно проанализируют следователи, которые занимаются расследованием военных преступлений на деоккупированной территории Харьковщины.

Темы: Харьковская областьвойнаоккупация
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