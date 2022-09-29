В Одесі затримали 3 агентів ФСБ: повісили на будинку російський триколор

Державне бюро розслідувань спільно з СБУ затримало трьох агентів ФСБ Росії, які в Одесі напередодні Дня Незалежності України вивісили російський прапор.

Джерело: ДБР, СБУ

Дослівно бюро: "Встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії ці зрадники здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор РФ із підписом: "Одесса – русский город". Надалі це фото зрадники передали представникам держави-агресора для використання пропагандистськими ЗМІ, які цим виправдовували агресію проти України".

Фото ДБР

Деталі: За даними ДБР, організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито підтримував Росію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста.

Зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору.

Також вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області, щоб проводити підривну діяльність на користь РФ.

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Крім того, встановлено, що зрадники планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю. Вони навіть облаштували підвал для тортур чоловіка, щоб той "погодився" віддати все своє майно та гроші. Після захоплення Одеси окупантами зловмисники хотіли обміняти українського патріота на російських полонених.

Зрадників затримали на гарячому, коли вони намагались викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для цього агенти ФСБ переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді "зіграли" правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111 (державна зрада), ч. 6 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 3 ст. 146 (викрадення людини) КК України.

Затриманим загрожує позбавлення волі до 15 років або довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.