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В Одессе задержали 3 агентов ФСБ: повесили на доме российский триколор

Ирина БалачукЧетверг, 29 сентября 2022, 17:13
В Одессе задержали 3 агентов ФСБ: повесили на доме российский триколор
Фото ГБР

Государственное бюро расследований совместно с СБУ задержало трех агентов ФСБ России, которые в Одессе накануне Дня Независимости Украины вывесили российский флаг.

Источник: ГБРСБУ

Дословно бюро: "Установлено, что с начала полномасштабного вторжения России эти предатели осуществляли активную подрывную деятельность в городе. В частности, 22 августа они разместили на одном из жилых домов Одессы флаг РФ с подписью: "Одесса – русский город". В дальнейшем это фото предатели передали представителям государства-агрессора для использования пропагандистскими СМИ, которые этим оправдывали агрессию против Украины". 

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Фото ГБР

Детали: По данным ГБР, организовал эту преступную группу местный житель, который с 2014 года открыто поддерживал Россию и участвовал в пророссийских политических мероприятиях на территории города.

Предатели собирали информацию о местах дислокации военных объектов на территории Одессы, сведения о патриотически настроенных активистах и передавали эти данные агрессору.

Также они разрабатывали планы по созданию агентурной сети в правоохранительных органах Одесской области, чтобы проводить подрывную деятельность в пользу РФ.

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Кроме того, установлено, что предатели планировали похитить патриотически настроенного предпринимателя Одессы, который занимался волонтерской деятельностью. Они даже обустроили подвал для пыток мужчины, чтобы тот "согласился" отдать все свое имущество и деньги. После захвата Одессы оккупантами злоумышленники хотели обменять украинского патриота на российских пленных.

Предателей задержали с поличным, когда они пытались похитить предпринимателя с применением наркотических веществ. Для этого агенты ФСБ переоделись в военную форму и наняли помощников, которых на самом деле "сыграли" правоохранители уже в рамках проведенной спецоперации.

По данному факту расследуется уголовное производство по ч. 2 ст. 111 (государственная измена), ч. 6 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 3 ст. 146 (похищение человека) УК Украины.

Задержанным грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение, с конфискацией имущества.

Темы: Одессаколлаборационизмвойна
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