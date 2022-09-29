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Система оповіщення населення запрацює з 1 грудня – ДСНС

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 вересня 2022, 17:25
Система оповіщення населення запрацює з 1 грудня – ДСНС
Фото: Getty Images

Заступник голови ДСНС Роман Примуш повідомив, що систему оповіщення населення запустять з 1 грудня, надалі ОВА інформуватимуть громадян про загрози на місцях.

Джерело: "Укрінформ".

Пряма мова Примуша: "Ми завершили тестування по всій країні, яке проводили з 7 по 23 вересня. Всього за весь період тестування ми відправили у кожному регіоні вісім сповіщень".

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Деталі: За його словами, з грудня обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також про термінову евакуацію.

Разом з повідомленнями надходитимуть інструкції стосовно подальших дій.

Він також зазначив, що тестування нової системи екстрених сповіщень продемонструвало її ефективність, зокрема, повідомлення до абонентів надходили впродовж 20 - 30 секунд.

ВІДЕО ДНЯ

В ДСНС налаштували систему оповіщення для смартфонів і моделей телефонів, які були випущені після 2015 року. Зараз працюють над тим, щоб сповіщення могли отримувати телефони більш старих версій.

Що було раніше: Державна служба з надзвичайних ситуацій 23 вересня завершила тестування системи оповіщення.

Теми: ДСНСвійнанадзвичайна подія
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