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Система оповещения населения заработает с 1 декабря - ГСЧС

Станислав ПогориловЧетверг, 29 сентября 2022, 17:25
Система оповещения населения заработает с 1 декабря - ГСЧС
Фото: Getty Images

Заместитель председателя ГСЧС Роман Примуш сообщил, что систему оповещения населения запустят с 1 декабря, в дальнейшем ОВА будут информировать граждан об угрозах на местах.

Источник: "Укрінформ"

Прямая речь Примуша: "Мы завершили тестирование по всей стране, которое проводили с 7 по 23 сентября. Всего за весь период тестирования мы отправили в каждом регионе восемь извещений".

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Детали: По его словам, с декабря областные военно-гражданские администрации будут информировать население об угрозах на местах: опасные погодные условия, возможный выброс радиации или других химических элементов, а также о срочной эвакуации.

Вместе с сообщениями будут поступать инструкции относительно дальнейших действий.

Он также отметил, что тестирование новой системы экстренных оповещений продемонстрировало ее эффективность, в частности, сообщения к абонентам поступали в течение 20 - 30 секунд.

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В ГСЧС настроили систему оповещения для смартфонов и моделей телефонов, которые были выпущены после 2015 года. Сейчас работают над тем, чтобы оповещения могли получать телефоны более старых версий.

Что предшествовало: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям 23 сентября завершила тестирование системы оповещения.

Темы: ГСЧСвойначрезвычайное происшествие
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