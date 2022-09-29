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США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 17:24
Система Chiron, фото Getty Images

США закуплять для України зброю виробництва Південної Кореї, вона буде доставлена ​​за посередництва Чехії.

Про це повідомило чеське видання іDnes з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Бойові дії на сході України тривають, і атакована країна потребує нових поставок зброї для контрнаступу. В одній з найбільших поставок, що зараз завершується, ключову роль відіграє Чехія. Саме тут було узгоджено план доставки зброї в Україну", - йдеться у публікації. 

За даними видання, США заплатять за озброєння – це будуть ракетні установки і боєприпаси на мільярди доларів. Джерела редакції стверджують що йдеться про 75 млрд чеських крон, тобто близько $3 млрд.

Передусім мова йде про системи оборони "земля-повітря", відомі як Chiron, які дуже ефективні проти низьколітаючих цілей, наприклад, вертольотів.

Міністр оборони Яна Чернохова на прохання про коментар відповіла, що не реагуватиме на "медійні спекуляції", відзначивши, що допомога Україні з боку Чехії триває, і вона не конкретизуватиме деталей "з міркувань безпеки".

Після розкриття звірств в Ізюмі Чернохова заявила, що Прага продовжить надавати підтримку Україні, щоб закіничти війну з "путінськими нацистами".

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Теми: СШАПівденна КореязброяЧехія
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