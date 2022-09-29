США закупят в Южной Корее вооружение для Украины почти на $3 млрд, доставят через Чехию - СМИ

США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, оно будет доставлено при посредничестве Чехии.

Об этом сообщило чешское издание iDnes со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда".

"Боевые действия на востоке Украины продолжаются, и атакованная страна нуждается в новых поставках оружия для контрнаступления. В одной из самых крупных завершающихся сейчас поставок ключевую роль играет Чехия. Именно здесь был согласован план доставки оружия в Украину", - говорится в публикации.

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По данным издания, США заплатят за вооружение – это будут ракетные установки и боеприпасы на миллиарды долларов. Источники редакции утверждают, что речь идет о 75 млрд чешских крон, то есть около $3 млрд.

Прежде всего, речь идет о системах обороны "земля-воздух", известных как Chiron, которые очень эффективны против низколетающих целей, например, вертолетов.

Министр обороны Яна Чернохова по просьбе о комментарии ответила, что не будет реагировать на "медийные спекуляции", отметив, что помощь Украине со стороны Чехии продолжается, и она не будет конкретизировать детали "по соображениям безопасности".

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После раскрытия зверств в Изюме Чернохова заявила, что Прага продолжит оказывать поддержку Украине, чтобы завершить войну с "путинскими нацистами".