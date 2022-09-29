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Офіційно: Єлизавета ІІ померла від старості

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 17:26

Свідоцтво про смерть Єлизавети II засвідчує, що 96-річна королева померла "від старості".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.

У свідоцтві, опублікованому Національним архівом Шотландії, сказано, що причиною смерті королеви стала "старість".

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У свідоцтві сказано, що Єлизавета Александра Мері Віндзор, Її Величність Королева, померла о 15:10 8 вересня у віці 96 років у замку Балморал. Про смерть королеви повідомила генеральному реєстратору її дочка принцеса Анна.

Час смерті в історичному документі означає, що лише король Чарльз і його сестра Анна були поруч зі матір’ю, коли вона померла в Абердинширі три тижні тому. 

"Старість" була єдиною в переліку причин смерті королеви. Та сама причина була вказана і в свідоцтві про смерть її чоловіка принца Філіпа.

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Єлизавету II поховали 19 вересня, після 70 років на троні. Вона спочиває у родинному склепі Віндзорського замку.

Сотні високих гостей відвідали офіційну церемонію похорону королеви у Вестмінстерському абатстві. Серед 2000 тих, хто прибув на офіційну церемонію, було близько 500 президентів, прем’єр-міністрів, іноземних членів королівської сім’ї та високопоставлених осіб.

Сотні тисяч людей також вишикувались уздовж маршруту, яким катафалк королеви їхав із Лондона до Віндзора.

Теми: Велика Британія
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