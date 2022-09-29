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Официально: Елизавета II умерла от старости

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 17:26

Свидетельство о смерти Елизаветы II свидетельствует, что 96-летняя королева умерла "от старости".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

В свидетельстве, опубликованном Национальным архивом Шотландии, сказано, что причиной смерти королевы стала "старость".

 

В свидетельстве сказано, что Елизавета Александра Мэри Виндзор, Ее Величество Королева, умерла в 15:10 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал. О смерти королевы сообщила генеральному регистратору ее дочь принцесса Анна.

Время смерти в историческом документе означает, что только король Чарльз и его сестра Анна были рядом с матерью, когда она умерла в Абердиншире три недели назад. 

"Старость" была единственной в перечне причин смерти королевы. Та же причина была указана и в свидетельстве о смерти ее мужа принца Филиппа.

Елизавету II похоронили 19 сентября, после 70 лет на троне. Она покоится в семейном склепе Виндзорского замка.

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Сотни высоких гостей посетили официальную церемонию похорон королевы в Вестминстерском аббатстве. Среди 2000 прибывших на официальную церемонию было около 500 президентов, премьер-министров, иностранных членов королевской семьи и высокопоставленных лиц.

Сотни тысяч людей также выстроились вдоль маршрута, по которому катафалк королевы ехал из Лондона в Виндзор.

Темы: Великобритания
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