В Росії прибічників переговорів стало більше, ніж прибічників бойових дій – опитування

Після оголошення мобілізації кількість росіян, які виступають за початок переговорного процесу дещо виросла.

Джерело: результати опитування Левада-центру

Дослівно: "44% респондентів вважають, що зараз слід продовжувати військові дії: 29% "однозначно" в цьому впевнені, 15% - "скоріше" в цьому впевнені.

Реклама:

Навпаки, 48% опитаних вважають, що слід почати мирні переговори. У серпні за продовження військових дій висловлювалися 48% опитаних, за початок мирних переговорів - 44%".

"Найменше підтримують продовження бойових дій у групі 18-24 роки - трохи більше чверті (26%). Найбільша підтримка представлена серед опитаних 55 років і старших - 52%".

Довідка: Загальноросійське опитування Левада-центру проведено 22 - 28 вересня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1631 особа віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю.

ВІДЕО ДНЯ

Статистична похибка за вибірки 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує:

3,4% для показників, близьких до 50%

Передісторія: