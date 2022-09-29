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В Росії прибічників переговорів стало більше, ніж прибічників бойових дій – опитування

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 18:03
В Росії прибічників переговорів стало більше, ніж прибічників бойових дій – опитування
Фото ілюстративне

Після оголошення мобілізації кількість росіян, які виступають за початок переговорного процесу дещо виросла.

Джерело: результати опитування Левада-центру

Дослівно: "44% респондентів вважають, що зараз слід продовжувати військові дії: 29% "однозначно" в цьому впевнені, 15% - "скоріше" в цьому впевнені.

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Навпаки, 48% опитаних вважають, що слід почати мирні переговори. У серпні за продовження військових дій висловлювалися 48% опитаних, за початок мирних переговорів - 44%".

 

"Найменше підтримують продовження бойових дій у групі 18-24 роки - трохи більше чверті (26%). Найбільша підтримка представлена серед опитаних 55 років і старших - 52%".

 

Довідка: Загальноросійське опитування Левада-центру проведено 22 - 28 вересня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1631 особа віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю.

ВІДЕО ДНЯ

Статистична похибка за вибірки 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує:

3,4% для показників, близьких до 50%

Передісторія:

  • На початку серпня інше опитування в Росії показало, що за продовження військової операції висловилося 52% опитаних, а за перехід до мирних переговорів – 38%.

Теми: соціологіяРосіявійна
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