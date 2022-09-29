Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

В Росії прибічників переговорів стало більше, ніж прибічників бойових дій – опитування

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 18:03
Фото ілюстративне

Після оголошення мобілізації кількість росіян, які виступають за початок переговорного процесу дещо виросла.

Джерело: результати опитування Левада-центру

Дослівно: "44% респондентів вважають, що зараз слід продовжувати військові дії: 29% "однозначно" в цьому впевнені, 15% - "скоріше" в цьому впевнені.

Навпаки, 48% опитаних вважають, що слід почати мирні переговори. У серпні за продовження військових дій висловлювалися 48% опитаних, за початок мирних переговорів - 44%".

 

"Найменше підтримують продовження бойових дій у групі 18-24 роки - трохи більше чверті (26%). Найбільша підтримка представлена серед опитаних 55 років і старших - 52%".

 

Довідка: Загальноросійське опитування Левада-центру проведено 22 - 28 вересня 2022 року за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення обсягом 1631 особа віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Статистична похибка за вибірки 1600 осіб (з імовірністю 0,95) не перевищує:

ВІДЕО ДНЯ

3,4% для показників, близьких до 50%

Передісторія:

  • На початку серпня інше опитування в Росії показало, що за продовження військової операції висловилося 52% опитаних, а за перехід до мирних переговорів – 38%.

Теми: соціологіяРосіявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Усі новини...
соціологія
Після оголошення мобілізації довіра до Путіна серед росіян різко пішла вниз – "Левада-центр"   
Українці вважають, що військові успіхи – спільний результат України та Заходу
Соціологи показали, якими б мали бути результати референдумів на сході та півдні
Останні новини
05:41
ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ
04:45
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
02:22
Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
01:30
Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити
01:07
оновлено, відеоУ Миколаєві нові вибухи: росіяни обстріляли житловий будинок, під завалами люди
00:47
Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені
00:45
Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей
00:33
оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів
Усі новини...