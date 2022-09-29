Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Київські школи охоронятиме "Муніципальна охорона" – КМДА

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 18:10
Фото КМДА

Комунальна організація "Муніципальна охорона" забезпечуватиме охорону у всіх школах Києва.

Джерело: сайт міської влади з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського

Пряма мова Мондриївського: "Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює Муніципальна охорона, буде Святошинський. Охоронятимуть школи за рахунок міського бюджету".

Деталі: Він додав, що таке рішення прийняли, щоб посилити безпеку в навчальних закладах Києва. У кожній школі працюватиме щонайменше один представник "Муніципальної охорони".

За словами чиновника, наразі комунальна організація набирає нових співробітників та інструктує персонал, який відповідатиме за охорону в школах.

Мондриївський нагадав, що керівники загальноосвітніх шкіл усіх районів Києва днями пройшли навчання з питань цивільного захисту та територіальної оборони.

Крім того, муніципальні навчальні заклади обладнані тривожними кнопками.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Київосвіта
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Усі новини...
Київ
Форсаж під час війни. Хто і як забирає спокій у киян та гостей столиці
"Альона Донская": працівниця столичного ЦНАП підтримувала агресію РФ
СБУ підозрює відомого київського блогера в образі гідності військових ЗСУ
Останні новини
05:41
ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ
04:45
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
02:22
Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
01:30
Росіяни атакували південь України сімома "Шахедами", частину ЗСУ вдалося збити
01:07
оновлено, відеоУ Миколаєві нові вибухи: росіяни обстріляли житловий будинок, під завалами люди
00:47
Росіяни випустили дві сотні боєприписів по Сумщині, є загиблий і поранені
00:45
Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей
00:33
оновленоУдари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів
Усі новини...