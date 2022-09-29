Київські школи охоронятиме "Муніципальна охорона" – КМДА
Комунальна організація "Муніципальна охорона" забезпечуватиме охорону у всіх школах Києва.
Джерело: сайт міської влади з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського
Пряма мова Мондриївського: "Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює Муніципальна охорона, буде Святошинський. Охоронятимуть школи за рахунок міського бюджету".
Деталі: Він додав, що таке рішення прийняли, щоб посилити безпеку в навчальних закладах Києва. У кожній школі працюватиме щонайменше один представник "Муніципальної охорони".
За словами чиновника, наразі комунальна організація набирає нових співробітників та інструктує персонал, який відповідатиме за охорону в школах.
Мондриївський нагадав, що керівники загальноосвітніх шкіл усіх районів Києва днями пройшли навчання з питань цивільного захисту та територіальної оборони.
Крім того, муніципальні навчальні заклади обладнані тривожними кнопками.