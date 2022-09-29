Київські школи охоронятиме "Муніципальна охорона" – КМДА

Комунальна організація "Муніципальна охорона" забезпечуватиме охорону у всіх школах Києва.

Джерело: сайт міської влади з посиланням на заступника голови КМДА Валентина Мондриївського

Пряма мова Мондриївського: "Взяття шкіл під охорону буде відбуватися поетапно. Першим районом, де в школах запрацює Муніципальна охорона, буде Святошинський. Охоронятимуть школи за рахунок міського бюджету".

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Деталі: Він додав, що таке рішення прийняли, щоб посилити безпеку в навчальних закладах Києва. У кожній школі працюватиме щонайменше один представник "Муніципальної охорони".

За словами чиновника, наразі комунальна організація набирає нових співробітників та інструктує персонал, який відповідатиме за охорону в школах.

Мондриївський нагадав, що керівники загальноосвітніх шкіл усіх районів Києва днями пройшли навчання з питань цивільного захисту та територіальної оборони.

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Крім того, муніципальні навчальні заклади обладнані тривожними кнопками.