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Киевские школы будет охранять "Муниципальная охрана" – КГГА

Ирина БалачукЧетверг, 29 сентября 2022, 18:10
Фото КГГА

Коммунальная организация "Муниципальная охрана" будет обеспечивать охрану во всех школах Киева.

Источник: сайт городской власти со ссылкой на заместителя главы КГГА Валентина Мондриивского

Прямая речь Мондриивского: "Взятие школ под охрану будет проходить поэтапно. Первым районом, где в школах заработает Муниципальная охрана, будет Святошинский. Охранять школы будут за счет городского бюджета".

Детали: Он добавил, что такое решение приняли, чтобы усилить безопасность в учебных заведениях Киева. В каждой школе будет работать как минимум один представитель "Муниципальной охраны".

По словам чиновника, сейчас коммунальная организация набирает новых сотрудников и инструктирует персонал, который будет отвечать за охрану в школах.

Мондриивский напомнил, что руководители общеобразовательных школ всех районов Киева на днях прошли обучение по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны.

Кроме того, муниципальные учебные заведения оборудованы тревожными кнопками.

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Темы: Киевобразование
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