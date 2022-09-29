Повітряні сили знищили одразу дві російські "СУшки"
Четвер, 29 вересня 2022, 18:15
В небі над Миколаївською областю українські зенітники Повітряних сил знищили одразу два ворожі штурмовики.
Джерело: Повітряне командування "Південь"
Дослівно: "29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовика Су-25.
Нищимо ворога в українському небі, стоїмо на захисті нашої Вітчизни!".
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