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Повітряні сили знищили одразу дві російські "СУшки"

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 18:15
ілюстративне фото

В небі над Миколаївською областю українські зенітники Повітряних сил знищили одразу два ворожі штурмовики.

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "29 вересня, близько 17.00 години, в Баштанському районі Миколаївщини, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито два російських штурмовика Су-25.

Нищимо ворога в українському небі, стоїмо на захисті нашої Вітчизни!".

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Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
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