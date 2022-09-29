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Воздушные силы уничтожили сразу две российские "СУшки"

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 18:15
Воздушные силы уничтожили сразу две российские СУшки
иллюстративное фото

В небе над Николаевской областью украинские зенитчики Воздушных сил уничтожили сразу два вражеских штурмовика.

Источник: Воздушное командование "Південь"

Дословно: "29 сентября, около 17.00 часов, в Баштанском районе Николаевской области, воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Південь" сбиты два российских штурмовика Су-25.

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Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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