Зеленський закликав парламент Франції визнати Росію спонсором тероризму

Президент України Володимир Зеленський закликав французький парламент ухвалити рішення про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час зустрічі у Києві з представниками делегації Національних зборів Франції на чолі з головою Яель Брон-Піве, повідомила пресслужба глави держави.

Основну увагу під час зустрічі приділили незаконному проведенню псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіяхУкраїни та реакції світу на це.

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"Своєю агресивною політикою Росія продовжує штучні референдуми, і тут дуже важливо, щоб усі наші партнери, усі лідери цивілізованого світу і, безумовно, Франція, підтримали Україну та максимально жорстко засудили ці фейкові референдуми", – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що українська сторона розраховує на посилення санкцій ЄС та якнайшвидше, синхронізоване з незаконними рішеннями РФ схвалення восьмого санкційного пакету, що має бути набагато потужнішим за попередні.

У межах зустрічі окремо приділили увагу питанням важливої комплексної допомоги, яку Франція надає Україні - безпекової, дипломатичної, політичної та фінансової.

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