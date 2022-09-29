Зеленский призвал парламент Франции признать Россию спонсором терроризма

Президент Украины Владимир Зеленский призвал французский парламент принять решение о признании России государством-спонсором терроризма.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время встречи в Киеве с представителями делегации Национального собрания Франции во главе с главой Яэль Брон-Пиве, сообщила пресс-служба главы государства.

Основное внимание во время встречи было уделено незаконному проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Украины и реакции мира на это.

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"Своей агрессивной политикой Россия продолжает искусственные референдумы, и здесь очень важно, чтобы все наши партнеры, все лидеры цивилизованного мира и, безусловно, Франция, поддержали Украину и максимально жестко осудили эти фейковые референдумы", – сказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что украинская сторона рассчитывает на усиление санкций ЕС и как можно быстрее, синхронизированное с незаконными решениями РФ одобрение восьмого санкционного пакета, который должен быть намного мощнее предыдущих.

В рамках встречи особое внимание уделили вопросам важной комплексной помощи, которую Франция оказывает Украине - дипломатической, политической, финансовой и в сфере безопасности.

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В канун 90-й годовщины Голодомора Зеленский призвал французский парламент признать эту трагедию актом геноцида украинского народа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не поддерживает признание России государством-спонсором терроризма.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что провозглашение России государством-спонсором терроризма со стороны США может привести к ослаблению поддержки Украины и навредить гуманитарным усилиям.