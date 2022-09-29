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Доброволець ЗСУ і кандидат у депутати Болгарії облив посольство РФ червоною фарбою

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 19:08
фото з Facebook Івана Калчева

Член партії "Демократична Болгарія" Іван Калчев, який брав участь у війні в Україні у складі Інтренаціонального легіону, в четвер влаштував акцію протесту проти Росії – облив її посольство в Софії червоною фарбою.

Як повідомляє "Європейська правда", акцію Калчев транслював на своїй Facebook-сторінці.

"Учора (посол РФ у Болгарії) Мітрофанова прийшла на нашу акцію протесту під адміністрацією Президента, на якій ми протестуємо проти залежності від "Газпрому" і Москви, щоб спровокувати нас. Тому я сьогодні тут, перед посольством КДБ в Софії, щоб нагадати їй про її обіцянку зібрати валізу, сісти на потяг і виїхати до Москви", – сказав чоловік.

"Щоб ушанувати пам’ять жертв війни в Україні та всіх невинних чоловіків, жінок і дітей, а також тих невинних росіян, які підуть як "гарматне м’ясо", ось жест від мене", – додав він, перш ніж розбризкати фарбу на табличку біля входу в посольство РФ.

Поліцейська, яка була поруч, намагалася запобігти діям Калчева. "На мені бризки фарби, а кров жертв тепер назавжди залишиться на руках Путіна", – додав він.

Кандидат у депутати Болгарії вважає, що парламент після дочасних виборів 2 жовтня має перш за все обговорити питання надання Україні додаткової військової допомоги.

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"Давайте передамо Україні наші старі військові системи, стару артилерію, стару бронетехніку, яка іржавіє на складах. Україна переможе у війні з нашою допомогою чи без неї, але важливо задекларувати, що ми – частина сучасного, цивілізованого європейського світу, а не диктатора Путіна", – додав він.

Іван Калчев – кандидат від партії "Демократична Болгарія", яка декларує проєвропейський курс і виступає проти російської агресії. Вона входила до складу уряду Кирила Петкова, відставка якого і спричинила дочасні вибори.

Нагадаємо, у квітні лідери опозиційного руху "Ми йдемо" Арман Бабікян та Микола Хаджигенов також обливали посольство Росії в Болгарії червоною фарбою. Політиків тоді затримали, але пізніше справу проти них закрили, визнавши дії чоловіків політичною акцією, а не хуліганством.

Теми: БолгаріяРосіяакції
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