Доброволець ЗСУ і кандидат у депутати Болгарії облив посольство РФ червоною фарбою

Член партії "Демократична Болгарія" Іван Калчев, який брав участь у війні в Україні у складі Інтренаціонального легіону, в четвер влаштував акцію протесту проти Росії – облив її посольство в Софії червоною фарбою.

Як повідомляє "Європейська правда", акцію Калчев транслював на своїй Facebook-сторінці.

"Учора (посол РФ у Болгарії) Мітрофанова прийшла на нашу акцію протесту під адміністрацією Президента, на якій ми протестуємо проти залежності від "Газпрому" і Москви, щоб спровокувати нас. Тому я сьогодні тут, перед посольством КДБ в Софії, щоб нагадати їй про її обіцянку зібрати валізу, сісти на потяг і виїхати до Москви", – сказав чоловік.

"Щоб ушанувати пам’ять жертв війни в Україні та всіх невинних чоловіків, жінок і дітей, а також тих невинних росіян, які підуть як "гарматне м’ясо", ось жест від мене", – додав він, перш ніж розбризкати фарбу на табличку біля входу в посольство РФ.

Поліцейська, яка була поруч, намагалася запобігти діям Калчева. "На мені бризки фарби, а кров жертв тепер назавжди залишиться на руках Путіна", – додав він.

Кандидат у депутати Болгарії вважає, що парламент після дочасних виборів 2 жовтня має перш за все обговорити питання надання Україні додаткової військової допомоги.

ВІДЕО ДНЯ

"Давайте передамо Україні наші старі військові системи, стару артилерію, стару бронетехніку, яка іржавіє на складах. Україна переможе у війні з нашою допомогою чи без неї, але важливо задекларувати, що ми – частина сучасного, цивілізованого європейського світу, а не диктатора Путіна", – додав він.

Іван Калчев – кандидат від партії "Демократична Болгарія", яка декларує проєвропейський курс і виступає проти російської агресії. Вона входила до складу уряду Кирила Петкова, відставка якого і спричинила дочасні вибори.

Нагадаємо, у квітні лідери опозиційного руху "Ми йдемо" Арман Бабікян та Микола Хаджигенов також обливали посольство Росії в Болгарії червоною фарбою. Політиків тоді затримали, але пізніше справу проти них закрили, визнавши дії чоловіків політичною акцією, а не хуліганством.