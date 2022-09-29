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Доброволец ВСУ и кандидат в депутаты Болгарии облил посольство РФ красной краской

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 19:08
Доброволец ВСУ и кандидат в депутаты Болгарии облил посольство РФ красной краской
фото из Facebook Ивана Калчева

Член партии "Демократическая Болгария" Иван Калчев, который участвовал в войне в Украине в составе Интренационального легиона, в четверг устроил акцию протеста против России - облил ее посольство в Софии красной краской.

Как сообщает "Европейская правда", акцию Калчев транслировал на своей Facebook-странице.

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"Вчера (посол РФ в Болгарии) Митрофанова пришла на нашу акцию протеста под администрацией Президента, на которой мы протестуем против зависимости от "Газпрома" и Москвы, чтобы спровоцировать нас. Поэтому я сегодня здесь, перед посольством КГБ в Софии, чтобы напомнить ей о ее обещании собрать чемодан, сесть на поезд и уехать в Москву", - сказал мужчина.

"Чтобы почтить память жертв войны в Украине и всех невинных мужчин, женщин и детей, а также тех невинных россиян, которые пойдут как "пушечное мясо", вот жест от меня", - добавил он, прежде чем разбрызгать краску на табличку у входа в посольство РФ.

Полицейская, которая была рядом, пыталась предотвратить действия Калчева. "На мне брызги краски, а кровь жертв теперь навсегда останется на руках Путина", - добавил он.

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Кандидат в депутаты Болгарии считает, что парламент после досрочных выборов 2 октября должен прежде всего обсудить вопрос предоставления Украине дополнительной военной помощи.

"Давайте передадим Украине наши старые военные системы, старую артиллерию, старую бронетехнику, которая ржавеет на складах. Украина победит в войне с нашей помощью или без нее, но важно задекларировать, что мы - часть современного, цивилизованного европейского мира, а не диктатора Путина", - добавил он.

Иван Калчев - кандидат от партии "Демократическая Болгария", которая декларирует проевропейский курс и выступает против российской агрессии. Она входила в состав правительства Кирилла Петкова, отставка которого и вызвала досрочные выборы.

Напомним, в апреле лидеры оппозиционного движения "Мы идем" Арман Бабикян и Николай Хаджигенов также обливали посольство России в Болгарии красной краской. Политиков тогда задержали, но позже дело против них закрыли, признав действия мужчин политической акцией, а не хулиганством.

Темы: БолгарияРосcияакции
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