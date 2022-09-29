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Очільник Міноборони Болгарії: поки я на посаді, Україна не отримає важку зброю

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 19:23
Очільник Міноборони Болгарії: поки я на посаді, Україна не отримає важку зброю
Димітар Стоянов

Виконувач обов’язків міністра оборони Болгарії Димітар Стоянов у четвер заявив, що виступає проти надання Україні важкого озброєння, про що просили українські дипломати.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNR, про це Стоянов заявив журналістам перед засіданням Ради безпеки Болгарії.

У в.о. глави болгарського Міноборони спитали про підсумки зустрічі з послом України Віталієм Москаленком, яка відбулася у вівторок. Тоді Москаленко передав другий офіційний запит від України про допомогу зброєю.

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"Моя відповідь була короткою і чіткою на питання про озброєння, запитувалося важке озброєння, а не легке озброєння чи боєприпаси. Я не можу дати важке озброєння, поки я міністр, і поки не зміниться рішення парламенту", – сказав Стоянов.

Очікується, що під час засідання Радбезу, який очолює виконувач обов’язків прем’єр-міністра Голоб Донєв, обговорюватимуться наслідки анексії Росією українських територій для Болгарії.

Нагадаємо, ще у травні парламент Болгарії затвердив рішення про ремонт української військової техніки на оборонних підприємствах, проте про надання озброєння і боєприпасів не йдеться.

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Потім посол України в Болгарії Віталій Москаленко направив до болгарського МЗС офіційну ноту з проханням про постачання зброї – передусім гаубиць та ракетних систем радянського зразка. Болгарський уряд відповів відмовою.

Але пізніше з'ясувалося, що Україна все ж отримувала болгарську зброю.

Теми: Болгаріязброявійна
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