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Глава Минобороны Болгарии: пока я в должности, Украина не получит тяжелое оружие

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 19:23
Димитар Стоянов

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Димитар Стоянов в четверг заявил, что выступает против предоставления Украине тяжелого вооружения, о чем просили украинские дипломаты.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BNR, об этом Стоянов заявил журналистам перед заседанием Совета безопасности Болгарии.

У и.о. главы болгарского Минобороны спросили об итогах встречи с послом Украины Виталием Москаленко, которая состоялась во вторник. Тогда Москаленко передал второй официальный запрос от Украины о помощи оружием.

"Мой ответ был коротким и четким на вопрос о вооружении, запрашивалось тяжелое вооружение, а не легкое вооружение или боеприпасы. Я не могу дать тяжелое вооружение, пока я министр, и пока не изменится решение парламента", - сказал Стоянов.

Ожидается, что во время заседания Совбеза, который возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра Голоб Донев, будут обсуждаться последствия аннексии Россией украинских территорий для Болгарии.

Напомним, еще в мае парламент Болгарии утвердил решение о ремонте украинской военной техники на оборонных предприятиях, однако о предоставлении вооружения и боеприпасов речь не идет.

Потом посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко направил в болгарский МИД официальную ноту с просьбой о поставках оружия – прежде всего гаубиц и ракетных систем советского образца. Болгарское правительство ответило отказом.

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Но позже выяснилось, что Украина все же получала болгарское оружие.

Темы: Болгарияоружиевойна
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