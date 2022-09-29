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Актор з "Зоряних війн" збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 вересня 2022, 19:50
Актор з Зоряних війн збиратиме кошти на безпілотники для ЗСУ
Фото: Facebook Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів по відеозв'зяку розмову з американськиим актором, виконавцем ролі Люка Скайуокера у "Зоряних війнах" Марком Геміллом, який став амбасадором фандрейзингової платформи United24.

Джерело: Зеленський у Facebook, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся".

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Пряма мова Гемілла: "Я точно знаю, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. Саме зараз найкращий час для того, щоб усі об’єдналися і допомогли Україні вистояти в цій війні з імперією зла".

Деталі: Зеленський подякував актору за підтримку українського народу у боротьбі за свободу.

Що було раніше: У травні Україна оголосила про запуск глобальної ініціативи United24, першою складовою якої є онлайн-платформа для збору коштів.

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Теми: ЗеленськийвійнаУкраїнабезпілотники
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