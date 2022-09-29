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Актер из "Звездных войн" будет собирать средства на беспилотники для ВСУ

Станислав ПогориловЧетверг, 29 сентября 2022, 19:50
Фото: Facebook Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел по видеосвязи разговор с американским актером, исполнителем роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марком Хэмиллом, который стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24.

Источник: Зеленский в Facebook, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Он первый амбассадор, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь".

Прямая речь Хэмилла: "Я точно знаю, что беспилотники нужны украинцам для защиты своей земли, своей свободы и ценностей всего демократического мира. Именно сейчас лучшее время для того, чтобы все объединились и помогли Украине выстоять в этой войне с империей зла".

Детали: Зеленский поблагодарил актера за поддержку украинского народа в борьбе за свободу.

Что предшествовало: В мае Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Темы: ЗеленскийвойнаУкраинабеспилотники
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