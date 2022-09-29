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Чорногорія висилає шістьох дипломатів РФ

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 19:49
прапор Чорногорії, фото pixabay

Міністерство закордонних справ Чорногорії в четвер оголосило шістьох співробітників посольства Росії персонами нон грата.

Як повідомляє "Європейська правда", про це чорногорське МЗС повідомило у Twitter.

"Міністерство закордонних справ оголосило персонами нон грата шістьох дипломатів посольства Російської Федерації, акредитованого в Чорногорії, у зв'язку з їхньою діяльністю, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини та відносинам взаємної поваги і взаєморозуміння між двома країнами", – йдеться в повідомленні.

Про які саме порушення йдеться, а також кого було оголошено персонами нон грата, в МЗС Чорногорії поки не уточнили.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні Чорногорія вже оголосила щонайменше шістьох російських дипломатів персонами нон грата.

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Раніше в четвер стало відомо, що семеро громадян Чорногорії були затримані в Подгориці за підозрою в роботі на російську розвідку.

Теми: ЧорногоріяРосіядипломатичні відносини
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