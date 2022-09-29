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Черногория высылает шестерых дипломатов РФ

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 19:49
флаг Черногории, фото pixabay

Министерство иностранных дел Черногории в четверг объявило шестерых сотрудников посольства России персонами нон грата.

Как сообщает "Европейская правда", об этом черногорский МИД сообщил в Twitter.

"Министерство иностранных дел объявило персонами нон грата шестерых дипломатов посольства Российской Федерации, аккредитованного в Черногории, в связи с их деятельностью, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях и отношениям взаимного уважения и взаимопонимания между двумя странами", - говорится в сообщении.

О каких именно нарушениях идет речь, а также кто был объявлен персонами нон грата, в МИД Черногории пока не уточнили.

Напомним, с начала полномасштабной войны в Украине Черногория уже объявила по меньшей мере шестерых российских дипломатов персонами нон грата.

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Ранее в четверг стало известно, что семеро граждан Черногории были задержаны в Подгорице по подозрению в работе на российскую разведку.

Темы: ЧерногорияРосcиядипломатические отношения
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