Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 20:09
повернені морпіхи, фото ГУР

Троє українських морпіхів, які 6 місяців переховувалися в зоні російської окупації, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Як розповіли в розвідці, вони отримали інформацію про те, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти – двоє чоловіків та жінка.

У березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення, внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації.

Зазначається, що протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування.

Дослівно ГУР: "Для повернення наших захисників оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації, і українські морпіхи змогли залишити окуповану територію.

Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: розвідкаЗбройні силиокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ

Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Усі новини...
розвідка
В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих росіян - розвідка
Від мобілізації в РФ втекли вже більше людей, ніж задіяли для війни у лютому – розвідка Британії
Британська розвідка: Через політичний тиск РФ невдало наступає на Бахмут замість посилення флангів
Останні новини
08:31
Британія хоче приєднатись до нового політичного формату ЄС і провести наступний саміт – ЗМІ
08:10
Росіяни завдали удару по Запоріжжю – є постраждалі
07:45
ФОТОДніпро: Зросла кількість поранених, транспортне підприємство знищене
07:10
Зведення Генштабу: На Херсонщині росіяни примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи виселенням
06:29
Миколаїв: Вісім людей поранені через удар РФ по багатоповерхівці
05:41
ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ
04:45
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
02:22
Італія підняла винищувачі через російські літаки біля Польщі
Усі новини...