Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

Троє українських морпіхів, які 6 місяців переховувалися в зоні російської окупації, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Деталі: Як розповіли в розвідці, вони отримали інформацію про те, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти – двоє чоловіків та жінка.

У березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення, внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації.

Зазначається, що протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти харчування.

Дослівно ГУР: "Для повернення наших захисників оперативні підрозділи ГУР МО, ДБР, НАБУ та Національної поліції провели оперативну комбінацію з евакуації, і українські морпіхи змогли залишити окуповану територію.

Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу".