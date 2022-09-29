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Трех морпехов вернули с оккупированной территории, где они скрывались 6 месяцев

Катерина ТищенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 20:09
Трех морпехов вернули с оккупированной территории, где они скрывались 6 месяцев
возвращенные морпехи, фото ГУР

Трое украинских морпехов, которые 6 месяцев скрывались в зоне российской оккупации, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Детали: Как рассказали в разведке, они получили информацию о том, что в одном из оккупированных городов на востоке Украины скрываются трое украинских военнослужащих бригады морской пехоты – двое мужчин и женщина.

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В марте во время боевых действий мужчины получили ранения, в результате этого их группа не смогла самостоятельно вернуться на подконтрольную территорию. Все трое были вынуждены скрываться в зоне оккупации.

Отмечается, что продержаться в течение шести месяцев они смогли благодаря патриотизму местных жителей, которые предоставляли воинам лекарства и продукты питания.

Дословно ГУР: "Для возвращения наших защитников оперативные подразделения ГУР МО, ГБР, НАБУ и Национальной полиции провели оперативную комбинацию по эвакуации, и украинские морпехи смогли покинуть оккупированную территорию.

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Сейчас все трое находятся на подконтрольной Украине территории и намерены вернуться в свою часть, чтобы продолжить военную службу".

Темы: разведкаВооруженные силыоккупация
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