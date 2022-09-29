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США серйозно ставляться до ядерних погроз РФ, посилають сигнали Кремлю - посол

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 20:16
Оксана Маркарова в інтерв'ю ЄП, скріншот відео

Посол України Оксана Маркарова підкреслює, що Сполучені Штати не відкидають ядерного шантажу Росії та серйозно розглядають наслідки для РФ і передають відповідні сигнали Кремлю. 

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Маркарова зазначила, що РФ вже не вперше вдається до ядерних погроз. За її словами, Росія витягає "ядерну картку" щоразу, коли програє. 

"Тому Сполучені Штати серйозно за цим слідкують, ми бачили реакцію президента Байдена в нещодавньому інтерв’ю каналу CBS… Всі відчувають, що небезпека від Росії є високою, тому що Російська Федерація і Путін вже перейшли дуже багато "червоних ліній", - сказала Маркарова.

Посол наголосила: хоча Вашингтон сприймае загрозу серйозно, вона "не бачить страху".

"Путін не досягає своїми погрозами того, чого він хотів досягнути. Незважаючи на те, що всі уважно за цим стежать, допомога Україні зростає. І ніхто не лякається цього шантажу", - додала посол.

За її словами, США усвідомлюють, що ядерна загроза є реальною, тому передають відповідні сигнали Кремлю.

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"Звичайно, будь-який відповідальний лідер не може це відкинути і сказати: це шантаж, ми не будемо звертати на це увагу взагалі. Тому такі сильні сигнали, тому, я впевнена, що наш стратегічний партнер передає ці сигнали не тільки публічно, і ми це знаємо, чуємо в публічному просторі", - зазначила Маркарова.

Посол не стала відповідати на запитання, чи вирішили США, якою буде відповідь Росії у разі ядерного удару, але зауважила, що наслідки для РФ, зі слів президента Джо Байдена, "будуть катастрофічними".

"Ми ж розуміємо, будь-яке застосування ядерної зброї ядерною країною проти неядерної країни - це повна руйнація всієї системи світової безпеки, того стримування, яке несе в собі ядерна зброя", - додала посол.

Дивіться інтерв’ю повністю: Які правила для зброї? Що з ядерною загрозою? Який зв'язок ракет і гімну США? 

Теми: СШАРосіяядерна зброя
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