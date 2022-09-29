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США серьезно относятся к ядерным угрозам РФ, посылают сигналы Кремлю - посол

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 20:16
Оксана Маркарова в интервью ЕП, скриншот видео

Посол Украины Оксана Маркарова подчеркивает, что Соединенные Штаты не отбрасывают ядерный шантажа России и серьезно рассматривают последствия для РФ и передают соответствующие сигналы Кремлю.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

Маркарова отметила, что РФ уже не впервые прибегает к ядерным угрозам. По ее словам, Россия вытаскивает "ядерную карточку" каждый раз, когда проигрывает.

"Поэтому Соединенные Штаты серьезно за этим следят, мы видели реакцию президента Байдена в недавнем интервью каналу CBS… Все чувствуют, что опасность от России высока, потому что Российская Федерация и Путин уже перешли очень много "красных линий", - сказала Маркарова.

Посол подчеркнула: хотя Вашингтон воспринимает угрозу серьезно, она "не видит страха".

"Путин не добивается своими угрозами того, чего он хотел достичь. Несмотря на то, что все внимательно за этим следят, помощь Украине растет. И никто не пугается этого шантажа", - добавила посол.

По ее словам, США осознают, что ядерная угроза реальна, поэтому передают соответствующие сигналы Кремлю.

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"Конечно, любой ответственный лидер не может это отвергнуть и сказать: это шантаж, мы не будем обращать на это внимание вообще. Поэтому такие сильные сигналы, поэтому я уверена, что наш стратегический партнер передает эти сигналы не только публично, и мы это знаем, слышим в публичном пространстве", - отметила Маркарова.

Посол не стала отвечать на вопрос, решили ли США, каким будет ответ России в случае ядерного удара, но отметила, что последствия для РФ, по словам президента Джо Байдена, "будут катастрофическими".

"Мы же понимаем, что любое применение ядерного оружия ядерной страной против неядерной страны - это полное разрушение всей системы мировой безопасности, того сдерживания, которое несет в себе ядерное оружие", - добавила посол.

Смотрите полностью интервью: Какие правила для оружия? Что с ядерной угрозой? Какая связь ракет и гимна США? 

Темы: СШАРосcияядерное оружие
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