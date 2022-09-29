Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердогано уперше прокоментував інцидент на газопроводах "Північний потік".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно: "Президентом Росії дано принципову оцінку безпрецедентній диверсії, по суті - акту міжнародного тероризму щодо магістральних газових трубопроводів "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2". Зазначено, що Росія виносить це питання на термінове обговорення в Раді Безпеки ООН".

Що було раніше:

У ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.

Усього зафіксовано чотири витоки: у данській і в шведській економічних зонах.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.