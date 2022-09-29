Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 вересня 2022, 22:32
Путін прокоментував витоки на газопроводах Північний потік
Володимир Путін, фото: Getty Images

Президент Росії Володимир Путін під час розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердогано уперше прокоментував інцидент на газопроводах "Північний потік".

Джерело: російське пропагандистське інформагентство "ТАСС" з посиланням на пресслужбу Кремля

Дослівно: "Президентом Росії дано принципову оцінку безпрецедентній диверсії, по суті - акту міжнародного тероризму щодо магістральних газових трубопроводів "Північний потік - 1" і "Північний потік - 2". Зазначено, що Росія виносить це питання на термінове обговорення в Раді Безпеки ООН".

Реклама:

Що було раніше:

  • У ніч проти 26 вересня диспетчер берегового майданчика "Північного потоку-2" зафіксував різке падіння тиску у трубопроводі. Крім того, витік газу зафіксовано з обох ниток першого "Північного потоку" - у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм.
  • Усього зафіксовано чотири витоки: у данській і в шведській економічних зонах.
  • У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дійДанія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Теми: ПутінПівнічний потік-2тероризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: