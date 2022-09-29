Путин прокомментировал утечки на газопроводах "Северный поток"

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдогано впервые прокомментировал инцидент на газопроводах "Северный поток".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути - акта международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН".

Что предшествовало:

В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.

Всего зафиксировано четыре утечки: в датской и в шведской экономических зонах.

В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.