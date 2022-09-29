Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин прокомментировал утечки на газопроводах "Северный поток"

Станислав ПогориловЧетверг, 29 сентября 2022, 22:32
Путин прокомментировал утечки на газопроводах Северный поток
Владимир Путин, фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдогано впервые прокомментировал инцидент на газопроводах "Северный поток".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути - акта международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН".

Реклама:

Что предшествовало

  • В ночь на 26 сентября диспетчер береговой площадки "Северного потока-2" зафиксировал резкое падение давления в трубопроводе. Кроме того, утечка газа зафиксирована из обеих ниток первого "Северного потока" - в исключительной экономической зоне Дании к северо-востоку от острова Борнхольм.
  • Всего зафиксировано четыре утечки: в датской и в шведской экономических зонах.
  • В Германии подозревают, что утечки газа на ветках российских газопроводов "Северный поток" через Балтийское море являются следствием умышленных действий. Дания и Швеция также предполагают, что речь может идти о диверсии.

Темы: ПутинСеверный поток-2терроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Все новости...
Путин
Эрдоган надеется на возобновление "зерновой сделки"
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
МИД отреагировал на слова Путина о еврейском происхождении Зеленского
Последние новости
14:26
В России двое молодых поэтов получили сроки колонии за стихи против войны в Украине
14:13
РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP
14:06
Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики
13:54
На левом берегу Херсонщины оккупанты пытаются восстановить наблюдательные пункты, снова атакуют с самолетов
13:51
Президент Литвы: РФ может имитировать инициативу переговоров, чтобы выиграть время в войне
13:37
Комитет НАЗЯВО признал факты плагиата в диссертации эксминистра образования Шкарлета
13:30
За год США дали 34 пакета военной помощи на $24 млрд − Зеленский
13:28
Правительство еще на 3 месяца продлило сроки идентификации пенсионеров-переселенцев
13:12
Россия потеряла три больших десантных корабля в Черном море, осталось еще 10
13:01
Выполнение договоренностей с МВФ: Кабмин изменил правила предоставления финансовой поддержки бизнесу
Все новости...
Реклама: