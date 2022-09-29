Путин прокомментировал утечки на газопроводах "Северный поток"

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдогано впервые прокомментировал инцидент на газопроводах "Северный поток".

Источник: российское пропагандистское информагентство "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу Кремля

Дословно: "Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути - акта международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН".

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