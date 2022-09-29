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Стала відома дата наступної зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн"

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 22:42
Стала відома дата наступної зустрічі союзників України у форматі Рамштайн
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Наступна, вже шоста зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", відбудеться 12 жовтня в Брюсселі – в переддень зустрічі міністрів оборони Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це журналістам у четвер повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

Вона відмовилася уточнювати, які саме рішення можуть бути ухвалені на шостому "Рамштайні".

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"Я можу сказати, що (допомога) продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки (озброєння) на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом", – зазначила Сміт.

Американська посол також зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.

"Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається", – наголосила Сміт.

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Попереднє, п’яте засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 8 вересня. Тоді сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.

Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Теми: РамштайнУкраїнавійна
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