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Стала відома дата наступної зустрічі союзників України у форматі "Рамштайн"

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 22:42
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Наступна, вже шоста зустріч Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн", відбудеться 12 жовтня в Брюсселі – в переддень зустрічі міністрів оборони Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки", про це журналістам у четвер повідомила посол США при НАТО Джуліан Сміт.

Вона відмовилася уточнювати, які саме рішення можуть бути ухвалені на шостому "Рамштайні".

"Я можу сказати, що (допомога) продовжуватиме надходити від Сполучених Штатів, також від інших країн-союзників по НАТО. Я не бачу, щоб цей процес зупинявся, і він надалі розвиватиметься. Ми будемо базувати ці списки (озброєння) на тому, що є і що потрібно Україні. І ми постійно знаходимо способи об’єднати ці два аспекти разом", – зазначила Сміт.

Американська посол також зауважила, що США та їхні союзники перебувають у постійному, майже щоденному контакті з українським військово-політичним керівництвом, аби визначити, що саме потрібно українським армійцям на місцях.

"Ми чітко й голосно почули ці українські запити. Ми докладемо всіх зусиль, щоб задовольнити ці вимоги через контактну групу. Але я думаю, що, якщо історія нам щось і показує, так це те, що це – лише постійний процес, що розвивається", – наголосила Сміт.

Попереднє, п’яте засідання Контактної групи з питань оборони України відбулося на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині 8 вересня. Тоді сторони, серед іншого, домовилися про подальшу активізацію програм підготовки українських військових.

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Нагадаємо, формат "Рамштайн", який об’єднує понад 50 країн світу, було започатковано з метою колективної підтримки України, щоб задовольнити оборонні потреби української армії в умовах протистояння повномасштабному вторгненню Росії.

Теми: РамштайнУкраїнавійна
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