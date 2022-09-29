Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Стала известна дата следующей встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 22:42
скриншот

Следующая, уже шестая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", состоится 12 октября в Брюсселе - в канун встречи министров обороны Североатлантического Альянса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом журналистам в четверг сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Она отказалась уточнять, какие именно решения могут быть приняты на шестом "Рамштайн".

"Я могу сказать, что (помощь) будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он в дальнейшем будет развиваться. Мы будем базировать эти списки (вооружения) на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", - отметила Смит.

Американский посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном, почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это - лишь постоянный развивающийся процесс", - подчеркнула Смит.

Предыдущее, пятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось на авиабазе "Рамштайн" в Германии 8 сентября. Тогда стороны, среди прочего, договорились о дальнейшей активизации программ подготовки украинских военных.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.

Темы: РамштайнУкраинавойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

McDonald's открыл залы в первых 10 ресторанах Киева: адреса

Россияне ударили по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: 23 погибших и 28 раненых

ISW: Путин напрямую сотрудничает с российскими командирами на местах и не доверяет Минобороны РФ

Пентагон: Рано говорить, кто стоит за повреждением "Северного потока"

Путин прокомментировал утечки на газопроводах "Северный поток"

Зеленский и Данилов анонсируют важные решения СНБО

Все новости...
Рамштайн
Резников об успехах "Рамштайна-5": Договорились о более мощной подготовке украинских бойцов
Заседание в формате "Рамштайн" пройдет в Германии в сентябре
Последние новости
10:49
В комнату заместителя гауляйтера Херсонщины прилетели ракеты, он погиб – росСМИ
10:32
McDonald's открыл залы в первых 10 ресторанах Киева: адреса
10:12
На Украину давят, чтобы Россия вывозила свой аммиак через Одессу
10:02
"Почему они воруют": в Украине запускают подкаст о воровстве россиянами культурного достояния
10:00
"Газпром" возобновил транспортировку газа в Китай
09:59
картаВСУ, вероятно, взяли в окружение российскую группировку в Лимане – ISW
09:57
Цукерберг объявил о первом с момента основания Facebook сокращении бюджета компании
09:55
Чем пахнет война? Оккупация Ирпеня глазами лохматого пса Кузи
09:54
США обвинили российского олигарха Дерипаску в нарушении санкций
09:28
Цены на нефть стабильны из-за перспектив сокращения добычи со стороны ОПЕК+
Все новости...