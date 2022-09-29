Стала известна дата следующей встречи союзников Украины в формате "Рамштайн"

Следующая, уже шестая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной также как формат "Рамштайн", состоится 12 октября в Брюсселе - в канун встречи министров обороны Североатлантического Альянса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки", об этом журналистам в четверг сообщила посол США при НАТО Джулиан Смит.

Она отказалась уточнять, какие именно решения могут быть приняты на шестом "Рамштайн".

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"Я могу сказать, что (помощь) будет продолжать поступать от Соединенных Штатов, также от других стран-союзников по НАТО. Я не вижу, чтобы этот процесс останавливался, и он в дальнейшем будет развиваться. Мы будем базировать эти списки (вооружения) на том, что есть и что нужно Украине. И мы постоянно находим способы объединить эти два аспекта вместе", - отметила Смит.

Американский посол также отметила, что США и их союзники находятся в постоянном, почти ежедневном контакте с украинским военно-политическим руководством, чтобы определить, что именно нужно украинским армейцам на местах.

"Мы четко и громко услышали эти украинские запросы. Мы приложим все усилия, чтобы удовлетворить эти требования через контактную группу. Но я думаю, что, если история нам что-то и показывает, так это то, что это - лишь постоянный развивающийся процесс", - подчеркнула Смит.

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Предыдущее, пятое заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось на авиабазе "Рамштайн" в Германии 8 сентября. Тогда стороны, среди прочего, договорились о дальнейшей активизации программ подготовки украинских военных.

Напомним, формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.