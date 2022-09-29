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Фінляндія анонсувала переговори зі США для укладання угоди про оборону

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 23:03
Фото: Getty Images

Фінляндія та Сполучені Штати протягом осені почнуть переговори для укладання угоди про оборонне співробітництво, яка закладе основу для регулярного оборонного співробітництва сторін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз уряду Фінляндії.

"США є важливим і близьким партнером для Фінляндії і союзником у майбутньому. Оборонна співпраця з ними покращує обороноздатність Фінляндії. Сполучені Штати є найважливішим гравцем за межами регіону в Північній Європі", – пояснюється в повідомленні.

У фінському уряді нагадують, що ще в березні 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністьо та президент США Джо Байден домовилися про поглиблення оборонного співробітництва між країнами. Крім того, оборонні відомства двох держав уклали у 2016 році декларацію про наміри.

Приміром, у грудні 2021 року Фінляндія схвалила придбання 64 багатофункціональних винищувачів F-35 американської корпорації Lockheed Martin - це найбільша в історії Фінляндії угода про закупівлю зброї.

Майбутня угода про оборонне співробітництво буде обов'язковою до виконання. Вона зокрема регулюватиме статус американських військових у Фінляндії. У Гельсінкі очікують, що тривалість переговорів щодо укладення договору становитиме один-два роки.

Нагадаємо, Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на членство в НАТО, відмовившись від зовнішньополітичного нейтралітету у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Станом на зараз 28 із 30 членів Альянсу ратифікували протокол про їхній вступ.

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Теми: ФінляндіяСША
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