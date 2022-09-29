Фінляндія анонсувала переговори зі США для укладання угоди про оборону

Фінляндія та Сполучені Штати протягом осені почнуть переговори для укладання угоди про оборонне співробітництво, яка закладе основу для регулярного оборонного співробітництва сторін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресреліз уряду Фінляндії.

"США є важливим і близьким партнером для Фінляндії і союзником у майбутньому. Оборонна співпраця з ними покращує обороноздатність Фінляндії. Сполучені Штати є найважливішим гравцем за межами регіону в Північній Європі", – пояснюється в повідомленні.

У фінському уряді нагадують, що ще в березні 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністьо та президент США Джо Байден домовилися про поглиблення оборонного співробітництва між країнами. Крім того, оборонні відомства двох держав уклали у 2016 році декларацію про наміри.

Приміром, у грудні 2021 року Фінляндія схвалила придбання 64 багатофункціональних винищувачів F-35 американської корпорації Lockheed Martin - це найбільша в історії Фінляндії угода про закупівлю зброї.

Майбутня угода про оборонне співробітництво буде обов'язковою до виконання. Вона зокрема регулюватиме статус американських військових у Фінляндії. У Гельсінкі очікують, що тривалість переговорів щодо укладення договору становитиме один-два роки.

Нагадаємо, Фінляндія разом зі Швецією подали заявку на членство в НАТО, відмовившись від зовнішньополітичного нейтралітету у відповідь на вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Станом на зараз 28 із 30 членів Альянсу ратифікували протокол про їхній вступ.