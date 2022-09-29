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Финляндия анонсировала переговоры с США для заключения соглашения об обороне

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 23:03
Финляндия анонсировала переговоры с США для заключения соглашения об обороне
Фото: Getty Images

Финляндия и Соединенные Штаты в течение осени начнут переговоры для заключения соглашения об оборонном сотрудничестве, которое заложит основу для регулярного оборонного сотрудничества сторон.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз правительства Финляндии.

"США являются важным и близким партнером для Финляндии и союзником в будущем. Оборонное сотрудничество с ними улучшает обороноспособность Финляндии. Соединенные Штаты являются важнейшим игроком за пределами региона в Северной Европе", - поясняется в сообщении.

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В финском правительстве напоминают, что еще в марте 2022 года президент Финляндии Саули Ниинистьо и президент США Джо Байден договорились об углублении оборонного сотрудничества между странами. Кроме того, оборонные ведомства двух государств заключили в 2016 году декларацию о намерениях.

К примеру, в декабре 2021 года Финляндия одобрила приобретение 64 многофункциональных истребителей F-35 американской корпорации Lockheed Martin - это крупнейшее в истории Финляндии соглашение о закупке оружия.

Будущее соглашение об оборонном сотрудничестве будет обязательным к исполнению. Оно в частности будет регулировать статус американских военных в Финляндии. В Хельсинки ожидают, что продолжительность переговоров по заключению договора составит один-два года.

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Напомним, Финляндия вместе со Швецией подали заявку на членство в НАТО, отказавшись от внешнеполитического нейтралитета в ответ на вторжение России в Украину 24 февраля. По состоянию на сейчас 28 из 30 членов Альянса ратифицировали протокол об их вступлении.

Темы: ФинляндияСША
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