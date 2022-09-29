Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МАГАТЕ відправить в Україну обладнання для радіаційної безпеки

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 23:24
МАГАТЕ відправить в Україну обладнання для радіаційної безпеки
скриншот

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) в четвер анонсувало постачання в Україну нової партії обладнання в межах зусиль зі сприяння забезпеченню ядерної та фізичної безпеки під час російсько-української війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву МАГАТЕ.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Ґроссі, в середу Україна отримала обладнання, передане Швецією, а в найближчі дні надійде допомога, яку агентство придбало за підтримки Франції та США.

Реклама:

Це допоможе п'ятьом українським установам, зокрема Державній інспекції ядерного регулювання та "Енергоатому", отримати обладнання для радіаційного моніторингу, мобільні телефони, портативні енергетичні системи та інші необхідні предмети.

Це вже третя партія обладнання, яке Україна отримує від МАГАТЕ.

Раніше у вересні прибула партія допомоги, зокрема обладнання для радіаційного моніторингу та засоби індивідуального захисту, надана Угорщиною, Румунією та Іспанією. А в липні Україна отримала обладнання, надане Австралією і закуплене за підтримки Франції.

ВІДЕО ДНЯ

Також генеральний директор МАГАТЕ анонсував розслідування у зв’язку з вибухами мін біля Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під російським контролем.

Раніше Рафаель Ґроссі заявив, що найближчим часом здійснить візит до України для обговорення ситуації на ЗАЕС.

Теми: МАГАТЕУкравтодорАЕС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
МАГАТЕ
МАГАТЕ отримало доступ до дахів двох з шести енергоблоків ЗАЕС: мін не виявили
МАГАТЕ: ЗАЕС перевела 5-й енергоблок у холодний зупин, а 4-й – в гарячий
МАГАТЕ виявило протипіхотні міни на периферії Запорізької АЕС
Останні новини
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
17:25
ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України
17:19
Видання Variety назвало 10 найгірших фільмів 2023 року
17:18
Гривня впала до нового мінімуму: офіційний курс на 19 грудня
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:56
Держуповноваженим АМКУ призначено колишнього підлеглого Павла Кириленка по Донецькій ОДА
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
Усі новини...
Реклама: