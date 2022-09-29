МАГАТЭ отправит в Украину оборудование для радиационной безопасности

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг анонсировало поставки в Украину новой партии оборудования в рамках усилий по содействию обеспечению ядерной и физической безопасности во время российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в среду Украина получила оборудование, переданное Швецией, а в ближайшие дни поступит помощь, которую агентство приобрело при поддержке Франции и США.

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Это поможет пяти украинским учреждениям, в частности Государственной инспекции ядерного регулирования и "Энергоатома", получить оборудование для радиационного мониторинга, мобильные телефоны, портативные энергетические системы и другие необходимые предметы.

Это уже третья партия оборудования, которое Украина получает от МАГАТЭ.

Ранее в сентябре прибыла партия помощи, в частности оборудование для радиационного мониторинга и средства индивидуальной защиты, предоставленная Венгрией, Румынией и Испанией. А в июле Украина получила оборудование, предоставленное Австралией и закупленное при поддержке Франции.

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Также генеральный директор МАГАТЭ анонсировал расследование в связи со взрывами мин возле Запорожской атомной электростанции, которая находится под российским контролем.

Ранее Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину для обсуждения ситуации на ЗАЭС.