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МАГАТЭ отправит в Украину оборудование для радиационной безопасности

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 23:24
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Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в четверг анонсировало поставки в Украину новой партии оборудования в рамках усилий по содействию обеспечению ядерной и физической безопасности во время российско-украинской войны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление МАГАТЭ.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, в среду Украина получила оборудование, переданное Швецией, а в ближайшие дни поступит помощь, которую агентство приобрело при поддержке Франции и США.

Это поможет пяти украинским учреждениям, в частности Государственной инспекции ядерного регулирования и "Энергоатома", получить оборудование для радиационного мониторинга, мобильные телефоны, портативные энергетические системы и другие необходимые предметы.

Это уже третья партия оборудования, которое Украина получает от МАГАТЭ.

Ранее в сентябре прибыла партия помощи, в частности оборудование для радиационного мониторинга и средства индивидуальной защиты, предоставленная Венгрией, Румынией и Испанией. А в июле Украина получила оборудование, предоставленное Австралией и закупленное при поддержке Франции.

Также генеральный директор МАГАТЭ анонсировал расследование в связи со взрывами мин возле Запорожской атомной электростанции, которая находится под российским контролем.

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Ранее Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшее время совершит визит в Украину для обсуждения ситуации на ЗАЭС.

Темы: МАГАТЭУкравтодорАЭС
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