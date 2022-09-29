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Кулеба – про нові санкції ЄС: треба вдарити по Путіну сильніше

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 23:29
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз до жорсткіших санкцій проти Росії, оскільки запропоновані блоком, на його думку, не відповідають масштабам нинішньої ескалації у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Запропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС щодо Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна та загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, в середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

Також у проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.

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Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.

В ЄС очікують, що домовленість про наступний пакет санкцій проти Росії або, принаймні, основна частина пакета, буде до саміту наступного тижня.

Теми: Кулеба ДмитровійнасанкціїРосія
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