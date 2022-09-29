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Кулеба – про нові санкції ЄС: треба вдарити по Путіну сильніше

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 23:29
Кулеба – про нові санкції ЄС: треба вдарити по Путіну сильніше
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз до жорсткіших санкцій проти Росії, оскільки запропоновані блоком, на його думку, не відповідають масштабам нинішньої ескалації у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Запропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС щодо Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна та загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – йдеться в дописі.

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Як повідомлялося, в середу Європейська комісія запропонувала восьмий пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну і проведення незаконних референдумів на окупованих територіях. До нього входять зокрема заборона торгівлі з РФ на суму 7,5 мільярда євро та юридична основа обмеження цін на російську нафту.

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Також у проєкті восьмого пакету санкцій, які підготувала Європейська комісія, передбачені заборони на імпорт частини російської сталеливарної та ювелірної продукції, а також обмеження щодо експорту до РФ низки продовольчих товарів.

Крім того, ЄС розширить санкційні списки і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох українських областях, де відбулися псевдореферендуми РФ.

В ЄС очікують, що домовленість про наступний пакет санкцій проти Росії або, принаймні, основна частина пакета, буде до саміту наступного тижня.

Теми: Кулеба ДмитровійнасанкціїРосія
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