Кулеба – про нові санкції ЄС: треба вдарити по Путіну сильніше

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз до жорсткіших санкцій проти Росії, оскільки запропоновані блоком, на його думку, не відповідають масштабам нинішньої ескалації у війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Кулеба написав у Twitter.

"Запропоновані елементи майбутнього пакету санкцій ЄС щодо Росії не відповідають масштабам ескалації Путіна та загрозі, яку він становить для Європи і всього світу. Ми закликаємо ЄС вдарити по Путіну сильніше, щоб зупинити його. Це вирішальний момент", – йдеться в дописі.

