Кулеба - о новых санкциях ЕС: надо ударить по Путину сильнее

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз к более жестким санкциям против России, поскольку предложенные блоком, по его мнению, не соответствуют масштабам нынешней эскалации в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Предложенные элементы будущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабам эскалации Путина и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС ударить по Путину сильнее, чтобы остановить его. Это решающий момент", - говорится в заметке.

Реклама:

The suggested elements of the upcoming EU sanctions package on Russia do not correspond to the scale of Putin’s escalation and the threat he poses to Europe and the whole world. We encourage the EU to hit Putin harder in order to stop him. This is a crucial moment.