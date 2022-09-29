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Кулеба - о новых санкциях ЕС: надо ударить по Путину сильнее

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 23:29
Кулеба - о новых санкциях ЕС: надо ударить по Путину сильнее
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз к более жестким санкциям против России, поскольку предложенные блоком, по его мнению, не соответствуют масштабам нынешней эскалации в войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кулеба написал в Twitter.

"Предложенные элементы будущего пакета санкций ЕС в отношении России не соответствуют масштабам эскалации Путина и угрозе, которую он представляет для Европы и всего мира. Мы призываем ЕС ударить по Путину сильнее, чтобы остановить его. Это решающий момент", - говорится в заметке.

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Как сообщалось, в среду Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях. В него входят в частности запрет торговли с РФ на сумму 7,5 миллиарда евро и юридическая основа ограничения цен на российскую нефть.

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Также в проекте восьмого пакета санкций, которые подготовила Европейская комиссия, предусмотрены запреты на импорт части российской сталелитейной и ювелирной продукции, а также ограничения по экспорту в РФ ряда продовольственных товаров.

Кроме того, ЕС расширит санкционные списки и введет персональные санкции против представителей Минобороны РФ и подконтрольных Кремлю представителей оккупационной власти в четырех украинских областях, где состоялись псевдореферендумы РФ.

В ЕС ожидают, что договоренность о следующем пакете санкций против России или, по крайней мере, основная часть пакета, будет до саммита на следующей неделе.

Темы: Кулеба ДмитрийвойнасанкцииРосcия
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