Росіяни атакують Запоріжжя, працює ППО – Старух
Четвер, 29 вересня 2022, 23:41
Росіяни атакували Запоріжжя ракетами, однак їх перехопила ППО.
Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram
Дослівно: "Ворог атакує обласний центр!
Гучний гуркіт – це працює протиповітряна оборона.
В межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Є ризик повторних атак".
Що передувало: У четвер увечері в Дніпрі пролунала серія вибухів, мер міста Борис Філатов закликав містян не публікувати інформацію про наслідки.