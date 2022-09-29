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Росіяни атакують Запоріжжя, працює ППО – Старух

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 23:41
Росіяни атакують Запоріжжя, працює ППО – Старух
Олександр Старух, фото з Facebook

Росіяни атакували Запоріжжя ракетами, однак їх перехопила ППО.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram

Дослівно: "Ворог атакує обласний центр!

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Гучний гуркіт – це працює протиповітряна оборона.

В межах Запоріжжя прильотів наразі немає. Є ризик повторних атак".

Що передувало: У четвер увечері в Дніпрі пролунала серія вибухів, мер міста Борис Філатов закликав містян не публікувати інформацію про наслідки.

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Теми: Запоріжжявійна
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