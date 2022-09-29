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Россияне атакуют Запорожье, работает ПВО – Старух

Катерина ТищенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 23:41
Александр Старух, фото с Facebook

Россияне атаковали Запорожье ракетами, однако их перехватила ПВО.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "Враг атакует областной центр!

Громкий грохот – это работает противовоздушная оборона.

В пределах Запорожья прилетов пока нет. Есть риск повторных атак".

Что предшествовало: В четверг вечером в Днепре прогремела серия взрывов, мэр города Борис Филатов призвал горожан не публиковать информацию о последствиях.

Темы: Запорожьевойна
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