Россияне атакуют Запорожье, работает ПВО – Старух
Четверг, 29 сентября 2022, 23:41
Россияне атаковали Запорожье ракетами, однако их перехватила ПВО.
Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram
Дословно: "Враг атакует областной центр!
Громкий грохот – это работает противовоздушная оборона.
В пределах Запорожья прилетов пока нет. Есть риск повторных атак".
Что предшествовало: В четверг вечером в Днепре прогремела серия взрывов, мэр города Борис Филатов призвал горожан не публиковать информацию о последствиях.