Россияне атакуют Запорожье, работает ПВО – Старух

Россияне атаковали Запорожье ракетами, однако их перехватила ПВО.

Источник: председатель Запорожской ОГА Александр Старух в Telegram

Дословно: "Враг атакует областной центр!

Громкий грохот – это работает противовоздушная оборона.

В пределах Запорожья прилетов пока нет. Есть риск повторных атак".

Что предшествовало: В четверг вечером в Днепре прогремела серия взрывов, мэр города Борис Филатов призвал горожан не публиковать информацию о последствиях.