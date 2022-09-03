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ISW: Росіяни посилили пропаганду щодо контрнаступу на Херсонщині, намагаючись затьмарити реальність

Анастасія КалатурСубота, 3 вересня 2022, 07:22
ФОТО: GETTY

Росія намагається виставити український контрнаступ на Херсонщині миттєвою поразкою, що є навмисним затьмаренням реальності.

Джерело: американський Інститут дослідження війни (ISW)

Дослівно: "Складні контрнаступи не можуть бути вирішені за день або протягом декількох днів, а подання Росією негайної поразки України через відсутність постійних претензій України на територіальні придбання є навмисним затьмаренням реальності".

Деталі: Російські та маріонеткові офіційні особи зміцнюють свої позиції щодо українського контрнаступу, стверджуючи, що він послабить українську армію.

При цьому, російські блогери посилили поширення неправдивих інформаційних наративів про контрнаступ 1-2 вересня, оскільки інформаційний простір навколо успіху та темпів українського контрнаступу залишався туманним. ISW наголошує, що росіяни, ймовірно, продовжать розповсюджувати ці наративи, щоб використати українське оперативне мовчання.

Російські сили продовжували завдавати ударів по українських тилах вздовж наземних комунікацій GLOC і, можливо, посилювали південну вісь, перерозподіляючи техніку з російських тилових районів на Донбасі та Криму.

Передісторія: 29 серпня оперативне угруповання "Каховка" повідомило, що українські захисники знищили практично всі великі мости поблизу Херсона й прорвали першу лінію "оборони" російських військ у Херсонській області.

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Теми: війнаРосіяРосія
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